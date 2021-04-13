مدرب بايرن ميونخ يكشف مرشحه للفوز بالكرة الذهبية (فيديو)

أشاد المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، هانس فليك، بنجم باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، قبيل مواجهة فريقيهما المقررة اليوم الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بخسارة البايرن على أرضه بنتيجة 2-3.

وقال فليك في مؤتمر صحفي عقده عشية مواجهة الإياب: "في مباراة الذهاب أتيحت لنا الكثير من الفرص، لكننا افتقدنا للفعالية أمام المرمى ويجب علينا تصحيح ذلك".

وأضف: "نحن نفهم أن الأمر لن يكون سهلا، لكننا سنقاتل. يجب أن ننهي الفرص بفعالية كما فعل باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب".

وعن مبابي الذي هز شباك البايرن بهدفين في مباراة الذهاب، قال فليك: "منذ أن أشرفت على تدريب بايرن، لعبنا مرتين ضد باريس سان جيرمان (نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي وذهاب الدور ربع النهائي في النسخة الحالية)، وقمنا بتحليل كيفية كسر مسارات التمرير إليه (مبابي) حتى لا يقوم بعملية رد الفعل، أنا متأكد من أن مبابي سيحصل على الكرة الذهبية، ولا يساورني الشك في ذلك، لديه كل شيء، إنه سريع للغاية، ولديه مهارات رائعة".

وتابع: "المهم بالنسبة للاعب الأفضل هو تسجيل الأهداف، لكنني سأذكر أيضا نيمار، فأنا أحب مشاهدته وهو يلعب كرة القدم، والحلول التي يجدها في اللعب الفردي غير عادية".

وأردف: "لدى باريس سان جيرمان لاعبان يعرفان كيف يلعبان كرة القدم بشكل جيد للغاية".

وبالنسبة للاعبي البايرن الذين سيغيبون عن مباراة الليلة، وعلى رأسهم هداف الفريق ونجمه الأول روبرت ليفاندوفسكي، قال فليك: "نحن نعرف كيف نريد أن نلعب. يكون الأمر دائما أكثر صعوبة عندما يكون لديك الكثير من لاعبي كرة القدم. كلما قل عددهم، أصبح الاختيار أسهل".

المصدر: sports.ru + Goal