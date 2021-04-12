حرب "التغريدات" تؤدي إلى إلغاء النزال المرتقب بين ماكغريغور وبوارييه

أعلن الإيرلندي كونور ماكغريغور انسحابه من النزال "الثأري" الثالث ضد غريمه الأمريكي داستن بوارييه المقرر في الـ10 من يوليو المقبل، في إطار دورة "UFC 264" للفنون القتالية المختلطة.

وكتب كونور ماكغريغور في "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "أنت متخلف منذ الولادة. لماذا تتهرب؟ أنت، اللعنة، متخلف ذو دماغ ميت. 500 ألف من دون خطة، تماسكوا بقوة. أحمق. أنت، على ما يبدو، تعرفت للتو على المال الوفير. بالمناسبة، النزال ملغي. سأجد شخصا آخر لمواجهته في العاشر من يوليو. حظا سعيدا مع عقدك القديم، يا فتى".

You’re ripped you inbred hillbilly. Why do you wink with your ears? You fucking brain dead hillbilly. 500k with no plan in place. Ye hang tight. Fool. You must be new to money. The fight is off btw. I’m going to fight someone else on the 10th. Good luck on your old contract kid. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 12, 2021

إقرأ المزيد

وجاء رد فعل ماكغريغور بعد عدة تغريدات من قبل الجانبين، بدأت بإعلان بوارييه عن عدم وفاء الإيرلندي بوعد قطعه على نفسه بالتبرع بمبلغ 500 ألف دولار للجمعية الخيرية للمقاتل الأمريكي، قبل نزالهما الذي خسر فيه كونور بالضربة الفنية القاضية، يوم 23 يناير 2021، في جزيرة "القتال - Fight Island" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة "UFC 257" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

ورد بوارييه على إعلان المقاتل الإيرلندي الأخير عن إلغاء النزال بكلمة واحدة، عبر حسابه: "حسنا"، وأرفق الـ"تغريدة" بمقطع فيديو للمشهد الذي أسقط فيه ماكغريغور في نزالهما الثاني.

المصدر: وكالات