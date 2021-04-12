رونالدو يشعل مواقع التواصل بصورة مع جورجينا وتعليق عليها

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس موجة من التعليقات المختلفة من قبل متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشره صورة بصحبة صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز.

ونشر رونالدو صورة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، من داخل صالة الألعاب الرياضية، يحتضن فيها صديقته، معلقا عليها بعبارة: "لقد تم العمل!"، وحظيت هذه الصورة بإعجاب أكثر من مليون و200 ألف شخص خلال 8 ساعات، من أصل أكثر من 148 مليون شخص يتابع صفحته، إضافة إلى أكثر من 190 ألف تعليق، وأكثر من 10 آلاف مشاركة.

وكان من بين المعلقين على صورة الدون رونالدو، على سبيل المثال، الفنان المصري محمد هنيدي، الذي ينتظر طرح فيلمه الجديد "الإنس والنمس" تأليف كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة، بطولة منة شلبي، صابرين، وعمرو عبد الجليل، حيث كتب: "امسح البوست يا فنان إحنا في رمضان"، وجمعت هذه العبارة بدوره أكثر من 6 و700 تعليق خلال سبع ساعات.

يذكر أن كريستيانو رونالدو (36 عاما) أصبح أول شخص في العالم يصل لنصف مليار متابع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابع صفحة النجم البرتغالي على موقع "فيسبوك" أكثر من 148 مليون شخص، وفي تطبيق "إنستغرام" أكثر من 276 شخص، وأكثر من 91 مليون متابع لصفحته على موقع "تويتر".

المصدر: وكالات