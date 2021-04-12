بوارييه يوبخ ماكغريغور لعدم إيفائه بوعده والتبرع لجمعيته الخيرية وحبيب يعلق ساخرا! 

انتقد الأمريكي داستن بوارييه غريمه الإيرلندي كونور ماكغريغور لعدم وفائه بوعد قطعه على نفسه بعد نزالهما في يناير الماضي، وذلك ضمن دورة "UFC 257" للفنون القتالية المختلطة.

ووعد ماكغريغور بالتبرع بمبلغ 500 ألف دولار للجمعية الخيرية لبوارييه، قبل نزالهما الذي خسر فيه الإيرلندي بالضربة الفنية القاضية، يوم 23 يناير 2021، في جزيرة "القتال - Fight Island" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة "UFC 257" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وأكد آلان جيراثي الرئيس التنفيذي لشركة "McGregor Sports & Entertainment" في يناير الماضي، أن فريق المقاتل الإيرلندي قد تبرع بالفعل بمبلغ 500 ألف دولار.

وجاء إعلان بوارييه عن عدم وفاء ماكغريغور بوعده، تعليقا على تصريحات الأخيرة بأنه سيهزم الأمريكي بركلة بقدمه، في النزال "الثأري" الثالث المرتقب بينهما، يوم 10 يوليو المقبل، في إطار دورة "UFC 264".

وكتب بوارييه "تدوينة" عبر حسابه على موقع "تويتر": "وعد مضحك. لقد وعدت أيضا بالتبرع لصندوق مؤسستي الخيرية، ولكن توقفت أنت وفريقك عن الرد بعد النزال في يناير. سنلتقي قريبا، في 10 يوليو، ستدفع الثمن مقابل كل شيء!".

ورد كونور ماكغريغور على الأمريكية، بـ"تدوينة" عبر حسابه أيضا على موقع تويتر: "التبرع وليس الدين. كنا ننتظر خططا لهذه الأموال، ولكننا لم نتلق شيئا. أفعل هكذا في كل تبرعاتي. أعرف إلى أين تذهب الأموال، خطوة بخطوة. وإلا فإنها تذهب باتجاه آخر. حقيقة أنك قبلت خوض النزال الثالث ضدي بدلا من المنافسة على اللقب، تشير إلى أنني لم أكن مخطئا بشأنك".

وعلق بوارييه على "تدوينة" الإيرلندي: "مائة بالمئة لا ديون. انتم عرضتم، ونحن قبلنا العرض. كما قلت، لم يرد فريقك أبدا على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنا فيما يتعلق بإلى أين ستذهب الأموال. في 10 يوليو، ستذوق مرة أخرى طعم الهزيمة ".

وسخر البطل الروسي المعتزل، حبيب نورمحمدوف، من كونور ماكغريغور، ووعوده، بنشره مقطع فيديو عبر حسابه، يقول أحد الشخصيات عبارة مفادها: " أنا أعطيت الكلمة؟ سأسحبها".

يذكر أن ماكغريغور تغلب على بوارييه في نزالهما الأول في العام 2014، ضمن دورة "UFC 178" للفنون القتالية المختلطة، قبل أن يثأر الأمريكي من تلك الخسارة بفوزه على الإيرلندي، في يناير الماضي في أبوظبي، ضمن دورة "UFC 257".

المصدر: وكالات