70 بالمئة من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل الأولمبياد

قبل 100 يوم تقريبا من موعد الانطلاق، أظهر استطلاع جديد، أن أكثر من 70 بالمئة من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأجرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، الاستطلاع خلال الفترة ما بين 10 و12 أبريل الجاري.

وكشف الاستطلاع عن أن 39.2 بالمئة يرغبون في إلغاء الدورة، بينما أيدت نسبة 32.8 بالمئة تأجيل الحدث مرة أخرى.

وعبر 24.5 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في تنظيم الدورة وإقامتها في الموعد المقرر لها بداية من 23 يوليو المقبل، بينما عبر أكثر من 92.6 بالمئة عن قلقهم بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في اليابان.

كما كشف الاستطلاع عن أن نحو 60 بالمئة من سكان اليابان غير راضين عن مستوى التقدم الذي وصلت إليه حملة التطعيم ضد الفيروس في بلادهم.

وبداية من اليوم الاثنين، تخضع العاصمة اليابانية لإجراءات خاصة للحد من انتشار العدوى بكورونا في مواجهة موجة رابعة مع ظهور سلالات جديدة من الفيروس.

وكان من المقرر إقامة الدورة الأولمبية في العاصمة طوكيو، في العام الماضي لكنها تأجلت إلى الصيف المقبل بعد ظهور فيروس كورونا.

المصدر: رويترز