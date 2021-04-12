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شاهد.. لاعب إيرلندي يسجل هدفا عالميا برأسه من منتصف الملعب تقريبا

الرياضة

شاهد.. لاعب إيرلندي يسجل هدفا عالميا برأسه من منتصف الملعب تقريبا
Glentoran/Twitter
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سجل مهاجم نادي غلينتوران، روري دونيلي، هدفا عالميا برأسه، خلال المباراة التي جمعت فريقه ضد دونغانون سويفت، ضمن منافسات الدوري الإيرلندي الشمالي لكرة القدم.

وأحرز دونيلي هدفا "عابرا للقارات" برأسه، في الدقيقة 39، بعدما استغل خروج حارس المرمى، الذي حاول إبعاد الكرة برأسه عن منطقة جزائه، لكنها ذهبت عالية بالقرب من نقطة منتصف الملعب، ليرتقي لها دونيلي ويسددها برأسه على بعد 36 مترا، وتتهادى إلى الشباك.

وانتهت المواجهة بفوز غلينتوران بهدفين دون رد، حملا توقيع دونيلي.

ويحتل غلينتوران، المركز الثالث بعد انقضاء 29 من عمر الدوري، بينما يتذيل دونغانون سويفت الترتيب.

المصدر: lenta.ru

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