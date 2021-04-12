تحديد موقف ليفاندوفسكي من المشاركة في مباراة سان جيرمان المصيرية

أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الاثنين، غياب مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عن المباراة المصيرية أمام باريس سان جيرمان، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الفريق البافاري في بيان له، إن ليفاندوفسكي يعمل بقوة على العودة من إصابة الركبة التي عانى منها في الأيام الماضية، حيث ظهر البولندي في مركز تدريبات النادي، وأكمل أول جلسة ركض صباح اليوم الاثنين.

وأضاف البيان، أن ليفاندوفسكي لن يكون متاحا لمباراة إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان، غدا الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء.

وتعرض ليفاندوفسكي للإصابة في ركبته اليمنى، خلال تواجده مع منتخب بلاده للمشاركة في تصفيات كأس العالم.

وكان البايرن، خسر على أرضه أمام باريس سان جيرمان في ذهاب الدور ربع النهائي، بنتيجة (2-3)، وبات العملاق البافاري، يواجه خطر الخروج مبكرا من مسابقة دوري الأبطال التي توج بلقبها في الموسم الماضي على حساب الفريق الباريسي بالذات.

المصدر: وكالات