شاهد.. مهاجم الرجاء المغربي يتلاعب بدفاع بيراميدز ويسجل هدفا عالميا

خطف مهاجم نادي الرجاء المغربي، سفيان رحيمي، الأضواء خلال المباراة التي تغلب فيها فريقه على مضيفه بيراميدز المصري (3-0)، أمس الأحد، في دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وافتتح فابريس نغوما، باب التسجيل للرجاء في الدقيقة 15، من ضربة رأسية متقنة عقب عرضية رائعة من رحيمي، ثم أضاف بن مالانغو، الهدف الثاني في الدقيقة 42، قبل أن يعود رحيمي في الدقيقة 76، ليكمل الثلاثية بطريقة رائعة.

وتوصل رحيمي بكرة طويلة، لينسل من الجهة اليسرى ويتخلص من أحد مدافعي بيراميدز ببراعة، ومن ثم سدد الكرة بكل هدوء على يمين الحارس، لتتهادى إلى شباكه.

ورفع الرجاء رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة متصدرا المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 6 نقاط في المركز الثاني، بأفضلية المواجهات المباشرة على نكانا الزامبي، الذي يملك نفس الرصيد، ويحتل نامونجو التنزاني، المركز الأخير بلا نقاط.

المصدر: RT