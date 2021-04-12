هل حرم برشلونة من ركلة جزاء في الكلاسيكو؟.. جمال الشريف يوضح (فيديو)

حلل الخبير التحكيمي الشهير، جمال الشريف، الحالة التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، في قمة المرحلة الـ30 من الدوري الإسباني.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، سقوط مهاجم برشلونة، مارتن بريثوايت داخل منطقة جزاء ريال مدريد، بعد تعرضه للجذب باليد من قبل الظهير الأيسر للفريق الملكي، فيرلان ميندي، أثناء محاولة الأخير اللحاق بالكرة قبل خروجها إلى ركلة مرمى.

وطالب بعدها نجوم برشلونة حكم المباراة، خيسوس خيل مانزانو، باحتساب ركلة جزاء، بداعي سحب ميندي لمارتن بريثوايت من اليد اليسرى، ما أدى إلى سقوطه وذهاب الكرة إلى خارج الملعب، لكن الحكم لم يستجب لمطالبهم.

وأثارت هذه اللقطة جدلا واسعا في مواقع التواصل بعد نهاية المباراة بفوز الريال 2-1، لكن الحكم الدولي السوري السابق جمال الشريف، لا يرى أن الجذب الذي قام به ميندي، يمكنه التسبب في فقدان بريثوايت لاتزانه بهذا الشكل الذي حاول تصويره للحكم.

وقال الحكم المونديالي خلال تحليله للقطة في فيديو نشره عبر قناته في موقع "يوتيوب"، إن قرار الحكم جيل مانزانو بعدم منح ركلة جزاء لبرشلونة صحيح.

وأوضح أن القانون يعتبر "محاولة الركل أو العرقلة مخالفة، بينما لا يعتبر محاولة المسك مخالفة، إلا في حال حصول تلامس مع الجسم أو ملابس اللاعب المنافس، ويعيق هذا التلامس من حركته بشكل واضح ومؤثر، أي يوقف حركته أو يعطلها، وهذا لم يحدث في حالة ميندي وبريثوايت".

المصدر: قناة جمال الشريف في "يوتيوب"