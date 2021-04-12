الحذاء الذهبي.. ليفاندوفسكي يتصدر وصلاح يتقدم ورونالدو يفوت الفرصة

حافظ روبرت ليفاندوفسكي على صدارته لترتيب الحذاء الذهبي، الذي يمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، رغم غيابه عن المباراتين الأخيرتين لبايرن ميونخ في الدوري الألماني بسبب الإصابة.

وينفرد المهاجم البولندي بصدارة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي، برصيد 70 نقطة من 35 هدفا، متفوقا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي فشل في تقليص الفارق بعد صيامه عن التهديف في مباراة يوفنتوس أمام جنوى.

وبقي رونالدو في المركز الثاني برصيد 50 نقطة من 25 هدفا، بينما تقدم مواطنه أندريه سيلفا، مهاجم آينتراخت فرانكفورت ووصيف ليفاندوفسكي في قائمة ترتيب هدافي الدوري الألماني، للمركز الثالث، بعدما سجل هدفا خلال فوز فريقه على ضيفه فولفسبورغ 4-3.

ورفع سيلفا رصيده إلى 46 نقطة من 23 هدفا، وهو نفس رصيد مهاجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي تراجع للمركز الرابع، بعد فشله في التسجيل خلال مباراة الكلاسيكو، التي خسرها الفريق الكتالوني أمام غريمه ريال مدريد 1-2.

وحل في المركز الخامس الثلاثي الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والنرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، والبلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، ويملكون في رصيدهم 42 نقطة من 21 هدفا.

وتراجع مهاجم نادي بودو غليمت النرويجي، كاسبير جونكير، إلى المركز الثامن، ، برصيد 27 هدفا (40.5 نقطة).

في المقابل، استفاد النجم المصري محمد صلاح من تسجيل أحد أهداف فريقه ليفربول أمام أستون فيلا للعودة لصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي رفقة مهاجم توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين، ويتواجد الثنائي رفقة الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، والإسباني جيرارد مورينو، مهاجم فياريال، والأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، في المركز العاشر في ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي، برصيد 38 نقطة من 19 هدفا.

يذكر أن نقاط الحذاء الذهبي الأوروبي تحتسب على الشكل التالي:

- بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.

- بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.

- بالنسبة لباقي الدوريات: عدد النقاط يساوي عدد الأهداف.

المصدر: transfermarkt