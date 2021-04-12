ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر أتلتيكو أمام بيتيس وفوز الريال على برشلونة

أشعل ريال بيتيس الصراع على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بإرغامه ضيفه أتلتيكو مدريد على التعادل 1-1، أمس الأحد، في المرحلة الـ30 من المسابقة.

ولم يكن أمام أتلتيكو مدريد أي مجال لإهدار مزيد من النقاط أمام ريال بيتيس، خصوصا بعد خسارته أمام إشبيلية على أرضه 0-1 في المرحلة السابقة، وفوز جاره ريال مدريد على ضيفه برشلونة 2-1 في الكلاسيكو، يوم السبت، حيث انتزع منه صدارة الدوري بفارق المواجهتين المباشرتين.

إلا أن أتلتيكو مدريد فرط مرة جديدة بنقاط مهمة في سعيه للفوز بلقب "الليغا" للمرة الأولى منذ عام 2014، حيث اكتفى بنقطة التعادل أمام بيتيس، استعاد بها الصدارة برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد، وبفارق نقطتين عن برشلونة الثالث، ما يعد بصراع مشوق ومشتعل حتى نهاية الدوري، علما بأن "الأتلتيكو" و"البارسا"، سيلتقيان في قمة المرحلة الـ35 (قبل 3 جولات من ختام الدوري).

في المقابل، بقي ريال بيتيس خامسا برصيد 47 نقطة، في سباق البحث عن مقعد أوروبي له في مسابقة "يوروبا ليغ".

فيما يلي ترتيب الأندية الخمسة الأولى في الدوري الإسباني بعد انقضاء الجولة الـ30

1- أتلتيكو مدريد – 67 نقطة

2- ريال مدريد - 66 نقطة

3- برشلونة – 65 نقطة

4- إشبيلية (سيخوض مباراته في الجولة الـ30 في وقت لاحق اليوم الاثنين)– 58 نقطة

5- ريال سوسييداد – 47 نقطة

5- ريال بيتيس -47 نقطة.

المصدر: RT + وكالات