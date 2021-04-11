الروسية كوديرميتوفا تحرز باكورة ألقابها وتتوج بطلة لتشارلستون الأمريكية للتنس (فيديو)

أحرزت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا باكورة ألقابها في مسيرتها الاحترافية بفوزها اليوم الأحد بلقب بطولة تشارلستون الأمريكية لكرة المضرب، على حساب دانكا كوفينيتش من الجبل الأسود.

وتمكنت اللاعبة الروسية البالغة 23 عاما من حسم المباراة النهائية لمصلحتها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-2 خلال ساعة واحدة و37 دقيقة.

Not one set dropped 💯



The PERFECT week for Veronika Kudermetova 👏#VolvoCarOpenpic.twitter.com/ramAWLsvRI — wta (@WTA) April 11, 2021

وهذا اللقب، هو الأول لكوديرميتوفا خلال مسيرتها الاحترافية بفئة الفردي.

وبهذا التتويج أكدت كوديرميتوفا جاهزيتها لتمثيل روسيا في مسابقة كرة المضرب ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

The first Charleston champion to have a flawless set record since Serena Williams in 2012 👏



How Veronika Kudermetova pulled off the feat at the #VolvoCarOpen this week 👇 — wta (@WTA) April 11, 2021

🇷🇺🤝🇲🇪



Great fighting spirit all week from these two dogged competitors 🌸🏆#VolvoCarOpenpic.twitter.com/lcHbBkh9le — Volvo Car Open (@VolvoCarOpen) April 11, 2021

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وسبق لرئيس الاتحاد الروسي لكرة المضرب شامل تاربيشيف أن صرح في وقت سابق أنه في حال تتويج كوديرميتوفا بلقب تشارلستون فسيتم اختيارها ضمن الفريق الروسي المشارك في أولمبياد طوكيو صيف العام الجاري.

المصدر: matchtv.ru