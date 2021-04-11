الروسية كوديرميتوفا تحرز باكورة ألقابها وتتوج بطلة لتشارلستون الأمريكية للتنس (فيديو)
أحرزت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا باكورة ألقابها في مسيرتها الاحترافية بفوزها اليوم الأحد بلقب بطولة تشارلستون الأمريكية لكرة المضرب، على حساب دانكا كوفينيتش من الجبل الأسود.
وتمكنت اللاعبة الروسية البالغة 23 عاما من حسم المباراة النهائية لمصلحتها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-2 خلال ساعة واحدة و37 دقيقة.
Not one set dropped 💯— wta (@WTA) April 11, 2021
The PERFECT week for Veronika Kudermetova 👏#VolvoCarOpenpic.twitter.com/ramAWLsvRI
وهذا اللقب، هو الأول لكوديرميتوفا خلال مسيرتها الاحترافية بفئة الفردي.
وبهذا التتويج أكدت كوديرميتوفا جاهزيتها لتمثيل روسيا في مسابقة كرة المضرب ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.
The first Charleston champion to have a flawless set record since Serena Williams in 2012 👏— wta (@WTA) April 11, 2021
How Veronika Kudermetova pulled off the feat at the #VolvoCarOpen this week 👇
🇷🇺🤝🇲🇪— Volvo Car Open (@VolvoCarOpen) April 11, 2021
Great fighting spirit all week from these two dogged competitors 🌸🏆#VolvoCarOpenpic.twitter.com/lcHbBkh9le
وسبق لرئيس الاتحاد الروسي لكرة المضرب شامل تاربيشيف أن صرح في وقت سابق أنه في حال تتويج كوديرميتوفا بلقب تشارلستون فسيتم اختيارها ضمن الفريق الروسي المشارك في أولمبياد طوكيو صيف العام الجاري.
المصدر: matchtv.ru