 
مباشر

الروسية كوديرميتوفا تحرز باكورة ألقابها وتتوج بطلة لتشارلستون الأمريكية للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسية كوديرميتوفا تحرز باكورة ألقابها وتتوج بطلة لتشارلستون الأمريكية للتنس (فيديو)
AFP MATTHEW STOCKMAN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q5uq

أحرزت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا باكورة ألقابها في مسيرتها الاحترافية بفوزها اليوم الأحد بلقب بطولة تشارلستون الأمريكية لكرة المضرب، على حساب دانكا كوفينيتش من الجبل الأسود.

وتمكنت اللاعبة الروسية البالغة 23 عاما من حسم المباراة النهائية لمصلحتها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-2 خلال ساعة واحدة و37 دقيقة.

وهذا اللقب، هو الأول لكوديرميتوفا خلال مسيرتها الاحترافية بفئة الفردي.

وبهذا التتويج أكدت كوديرميتوفا جاهزيتها لتمثيل روسيا في مسابقة كرة المضرب ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

إقرأ المزيد
لاعبة تنس روسية تفوز في ثالث أطول مباراة للسيدات في عالم الكرة الصفراء
لاعبة تنس روسية تفوز في ثالث أطول مباراة للسيدات في عالم الكرة الصفراء

وسبق لرئيس الاتحاد الروسي لكرة المضرب شامل تاربيشيف أن صرح في وقت سابق أنه في حال تتويج كوديرميتوفا بلقب تشارلستون فسيتم اختيارها ضمن الفريق الروسي المشارك في أولمبياد طوكيو صيف العام الجاري.

المصدر: matchtv.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا