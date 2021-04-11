مانشستر يونايتد يقلب تأخره إلى فوز مثير على توتنهام (فيديو)

قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف أمام مضيفه توتنهام هوتسبير إلى فوز مثير بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية "الشياطين الحمر" كل من البرازيلي فريد والأوروغوياني إدينسون كافاني وماسون غرينوود في الدقائق 57 و79 و90+6 على الترتيب، فيما سجل الكوري الجنوبي هيونغ مين سون هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة الـ40 من عمر اللقاء.

توتنهام 1 × 0 مانشستر يونايتد .. هدف سون https://t.co/N4TcbrNToo — Abdulaziz | اهداف HD (@alamiHD1) April 11, 2021

توتنهام 1 × 1 مانشستر يونايتد .. هدف فريد https://t.co/dyPTivbu38 — Abdulaziz | اهداف HD (@alamiHD1) April 11, 2021

توتنهام 1 × 2 مانشستر يونايتد .. هدف كافاني https://t.co/nisFsLzgmG — Abdulaziz | اهداف HD (@alamiHD1) April 11, 2021

توتنهام 1 × 3 مانشستر يونايتد .. هدف جرينوود https://t.co/9wh4V7vhqT — Abdulaziz | اهداف HD (@alamiHD1) April 11, 2021

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وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد توتنهام عند 49 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT