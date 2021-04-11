لوكوموتيف يحسم ديربي موسكو أمام سبارتاك بثنائية نظيفة (فيديو)

تغلب لوكوموتيف على ضيفه سبارتاك بهدفين دون مقابل في ديربي العاصمة موسكو الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي لوكوموتيف، الغيني فرانسوا كامانو وفيودر سمولوف في الدقيقتين 22 و45+2 على التوالي.

ولعب سبارتاك بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ45 عقب طرد لاعبه البرازيلي آيرتون لوكاس لتلقيه البطاقة الحمراء مباشرة بعد تدخله العنيف على لاعب سبارتاك رفعت جمالدينوف المنفرد بالمرمى.

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وبهذا الفوز، رفع لوكوموتيف رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، وقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع سبارتاك الوصيف الذي تجمد رصيده عند 47 نقطة.

المصدر: rsport.ria.ru