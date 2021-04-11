ثنائية الإيراني أزمون تقود زينيت لقلب الطاولة على سوتشي في الدوري الروسي (فيديو)

قلب زينيت تأخره بهدف أمام مضيفه سوتشي إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق نيكيتا بورميستروف في الدقيقة الـ58، قبل أن يقلب زينيت النتيجة لصالحه بتسجيله لهدفين حملا توقيع نجمه الإيراني سردار أزمون في الدقيقتن 63 و80.

وبهذا الفوز، رفع زينيت رصيده في الصدارة إلى 54 نقطة متقدما بفارق 7 نقاط عن أقرب مطارديه سبارتاك موسكو الوصيف، فيما توقف رصيد سوتشي عند 40 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

Azmoun's second to put us infront, how much do you love this man!?!🤴🏻🇮🇷#SochiZenit 1-2 | #RPLpic.twitter.com/KccNAJF4RN — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) April 11, 2021

المصدر: rsport.ria.ru