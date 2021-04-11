الكاظمي: حريصون على إكمال كل ما يتعلق باستضافة خليجي 25

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، حرص حكومته على إكمال متعلقات ملف استضافة خليجي 25 في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وبحسب بيان حكومي، فإن "الكاظمي أجرى زيارة إلى مشروع ملعب نادي الميناء الأولمبي في محافظة البصرة وتفقد سير الأعمال فيه".

ووجه الكاظمي "بمضاعفة العمل فيه وبهمة كبيرة، لإنجازه وإكمال جميع مرافقه، ليكون جاهزا لبطولة خليجي 25 التي يسعى العراق لاستضافتها".

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ونقل البيان عن رئيس الحكومة قوله: "حريصون على إكمال كل ما يتعلق بهذا الملف الذي يعكس سمعة العراق ويظهر قدرته على استضافة مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية".

ومن المؤمل أن يستضيف العراقي بطولة خليجي 25، حيث لم يستضفها منذ عام 1979 وحتى الآن، وسعى إلى استضافتها في النسخ الأخيرة، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب الظروف الأمنية التي يشهدها.

المصدر: RT