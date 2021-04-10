 
مباشر

تريزيغيه يغادر باكيا بعد تعرضه لإصابة "غير مطمئنة".. و"منافسه" صلاح يطمئن عليه

الرياضة

تريزيغيه يغادر باكيا بعد تعرضه لإصابة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q5mx

تعرض الدولي المصري محمود حسن تريزيغيه نجم أستون فيلا يوم السبت لإصابة، خلال مواجهة مضيفه ليفربول الذي يتألق في صفوفه مواطنه وزميله بمنتخب "الفراعنة" محمد صلاح.

وبعد تدخل عنيف من لاعب "الريدز" ألكسندر أرنولد على تريزيغيه، سقط الأخير أرضا، فاتجه صلاح فورا صوب مواطنه للاطمئنان على سلامته.

وأجبرت الإصابة تريزيغيه على الخروج من أرضية الملعب في الدقيقة الـ82، وظهر وهو يبكي أثناء مغادرته المستطيل الأخضر متأثرا بشدة الإصابة.

تريزيغيه يغادر باكيا بعد تعرضه لإصابة
AFP

وكتب تريزيغيه في وقت لاحق عبر حسابه في "تويتر": "بشكر كل الناس للي سألت عليا ومش عارف أرد عليها، الإصابة غير مطمئنة حتى الآن، أسألكم الدعاء".

إقرأ المزيد
تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف
تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف "الفرعون" صلاح في شباك أستون فيلا (فيديو)

يذكر أن المباراة انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-1.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا