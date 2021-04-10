تريزيغيه يغادر باكيا بعد تعرضه لإصابة "غير مطمئنة".. و"منافسه" صلاح يطمئن عليه

تعرض الدولي المصري محمود حسن تريزيغيه نجم أستون فيلا يوم السبت لإصابة، خلال مواجهة مضيفه ليفربول الذي يتألق في صفوفه مواطنه وزميله بمنتخب "الفراعنة" محمد صلاح.

وبعد تدخل عنيف من لاعب "الريدز" ألكسندر أرنولد على تريزيغيه، سقط الأخير أرضا، فاتجه صلاح فورا صوب مواطنه للاطمئنان على سلامته.

صلاح يذهب إلى تريزيجيه بعد تعرضه لإصابة

الف سلامه عليك يا تريزي.. بسيطه ان شاء الله pic.twitter.com/QxXW2ujHPz — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) April 10, 2021

وأجبرت الإصابة تريزيغيه على الخروج من أرضية الملعب في الدقيقة الـ82، وظهر وهو يبكي أثناء مغادرته المستطيل الأخضر متأثرا بشدة الإصابة.

AFP

وكتب تريزيغيه في وقت لاحق عبر حسابه في "تويتر": "بشكر كل الناس للي سألت عليا ومش عارف أرد عليها، الإصابة غير مطمئنة حتى الآن، أسألكم الدعاء".

بشكر كل الناس للي سألت عليا ومش عارف ارد عليها، الإصابة غير مطمئنة حتي الآن.

اسألكم الدعاء .. Thank you all for your support, I appreciate your concern. Actually, i'm not quite sure about my injury. pic.twitter.com/Dzk6WbNvZC — Trezeguet (@Trezeguet) April 10, 2021

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يذكر أن المباراة انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-1.

المصدر: RT