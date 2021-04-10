تريزيغيه يغادر باكيا بعد تعرضه لإصابة "غير مطمئنة".. و"منافسه" صلاح يطمئن عليه
تعرض الدولي المصري محمود حسن تريزيغيه نجم أستون فيلا يوم السبت لإصابة، خلال مواجهة مضيفه ليفربول الذي يتألق في صفوفه مواطنه وزميله بمنتخب "الفراعنة" محمد صلاح.
وبعد تدخل عنيف من لاعب "الريدز" ألكسندر أرنولد على تريزيغيه، سقط الأخير أرضا، فاتجه صلاح فورا صوب مواطنه للاطمئنان على سلامته.
صلاح يذهب إلى تريزيجيه بعد تعرضه لإصابة— رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) April 10, 2021
الف سلامه عليك يا تريزي.. بسيطه ان شاء الله pic.twitter.com/QxXW2ujHPz
وأجبرت الإصابة تريزيغيه على الخروج من أرضية الملعب في الدقيقة الـ82، وظهر وهو يبكي أثناء مغادرته المستطيل الأخضر متأثرا بشدة الإصابة.
وكتب تريزيغيه في وقت لاحق عبر حسابه في "تويتر": "بشكر كل الناس للي سألت عليا ومش عارف أرد عليها، الإصابة غير مطمئنة حتى الآن، أسألكم الدعاء".
بشكر كل الناس للي سألت عليا ومش عارف ارد عليها، الإصابة غير مطمئنة حتي الآن.— Trezeguet (@Trezeguet) April 10, 2021
اسألكم الدعاء .. Thank you all for your support, I appreciate your concern. Actually, i'm not quite sure about my injury. pic.twitter.com/Dzk6WbNvZC
يذكر أن المباراة انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-1.
المصدر: RT