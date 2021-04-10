بالفيديو.. هل تغاضى حكم الكلاسيكو الإسباني عن ضربة جزاء لصالح برشلونة في الوقت القاتل؟‎

طالب لاعبو برشلونة باحتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من مباراة الكلاسيكو على أرضية ملعب الغريم ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

لقطة سقوط برايثوايت ! https://t.co/vkCZiMXAmh — Abdulaziz | اهداف HD (@alamiHD1) April 10, 2021

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وقبل 6 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم الفريق الملكي بنتيجة 2-1، خطف لاعب برشلونة، الدنماركي مارتن برايثوايت الكرة في منطقة جزاء "الميرينغي" من أمام مدفع الريال، الفرنسي فيرلاند ميندي، فقام الأخير بجذب نجم الفريق الكتالوني من يده، ليطالب لاعبو "البلوغرانا" باحتساب ركلة جزاء، ولكن الحكم خيسوس جيل مانزانو لم يحتسبها مخالفة تستدعي ركلة جزاء وأمر بمواصلة اللعب.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز ريال مدريد 2-1، ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة ويصعد إلى الصدارة متساويا بعدد النقاط مع جاره أتلتيكو الذي يحل ضيفا ثقيلا على ريال بيتيس غدا الأحد بالجولة ذاتها.

في المقابل توقف رصيد برشلونة عند 65 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT