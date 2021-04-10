شاهد أهداف "كلاسيكو الأرض" بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة (فيديو)

يستضيف ريال مدريد حاليا على ملعبه "ألفريدو دي ستيفانو" غريمه التقليدي برشلونة، ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وافتتح الفريق الملكي باب التسجيل عند الدقيقة الـ13 عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما بطريقة فنية رائعة بكعب قدمه اليمنى.

ريال مدريد 1 × 0 برشلونة .. هدف كريم بنزيما https://t.co/Oi5d4FQ3t6 — Abdulaziz | اهداف HD (@alamiHD1) April 10, 2021

وعزز أصحاب الأرض النتيجة بهدف ثان عن طريق الألماني توني كروس في الدقيقة الـ28 من عمر اللقاء.

ريال مدريد 2 × 0 برشلونة .. هدف توني كروس https://t.co/3Zjv8DuEm7 — Abdulaziz | اهداف HD (@alamiHD1) April 10, 2021

المصدر: RT