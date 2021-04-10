 
مباشر

شاهد أهداف "كلاسيكو الأرض" بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة (فيديو)

الرياضة

شاهد أهداف
Reuters Sergio Perez
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q5m7

يستضيف ريال مدريد حاليا على ملعبه "ألفريدو دي ستيفانو" غريمه التقليدي برشلونة، ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وافتتح الفريق الملكي باب التسجيل عند الدقيقة الـ13 عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما بطريقة فنية رائعة بكعب قدمه اليمنى.

وعزز أصحاب الأرض النتيجة بهدف ثان عن طريق الألماني توني كروس في الدقيقة الـ28 من عمر اللقاء.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا