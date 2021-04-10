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"كلاسيكو الأرض".. التشكيلة الأساسية لمواجهة الغريمين ريال مدريد وبرشلونة

الرياضة

AFP LLUIS GENE
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" الذي يحتضن اليوم السبت الكلاسيكو الإسباني بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وضيفه برشلونة ضمن الجولة الـ30 من "الليغا".

وتنطلق المباراة على أرضية ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

واختار الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الكتالوني:

بينما وضع الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الملكي:

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يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني برصيد 65 نقطة متقدما بنقطتين على غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثالث، فيما يتشبث بالصدارة حتى الآن أتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة قبل 9 جولات على نهاية المسابقة.

المصدر: twitter/realmadrid/FCBarcelona

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