بالفيديو.. الحكم الذي أشهر البطاقة الحمراء الوحيدة في وجه ميسي بقميص برشلونة يحكم الكلاسيكو الإسباني

أسند الاتحاد الإسباني لكرة القدم مهمة إدارة الكلاسيكو الإسباني بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة إلى الحكم خيسوس جيل مانزانو.

ونشر الاتحاد الإسباني بيانا رسميا أمس الجمعة، أعلن خلاله إسناد مهمة تحكيم "كلاسيكو الأرض" للحكم خيسوس جيل مانزانو بدلا من أنطونيو ماتيو لاهوز بسبب تعرض الأخير لإصابة عضلية.

ومانزانو هو الحكم الوحيد الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه ميسي بقميص النادي الكتالوني.

وتعرض ميسي للطرد للمرة الأولى في تاريخه بقميص برشلونة عندما أدار مانزانو نهائي كأس السوبر الإسباني هذا العام ضد بيلباو.

Messi sees red for an off-the-ball swing. pic.twitter.com/PAW8cm95OR — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021

وهناك موقف آخر يتذكره عشاق برشلونة جيدا يجمع معشوقهم ميسي بالحكم مانزانو، حين رفض النجم الأرجنتيني مصافحة مانزانو بعد أن أدار الأخير مباراة الديربي الكتالوني بين برشلونة وجيرونا عام 2018.

وعندما أطلق مانزانو صافرة النهاية، اقترب ميسي منه للاعتراض على قراراته خلال المباراة، وظن مانزانو أن الأرجنتيني قادم لمصافحته فمد يده، إلا أن الأرجنتيني تجاهله.

وأدار مانزانو مباراة كلاسيكو وحيدة خلال مسيرته التحكيمية، وكانت في الجولة التاسعة لموسم 2014-2015، في معقل ريال مدريد "سانتياغو برنابيو"، وفاز النادي الملكي في المباراة بنتيجة 3-1.



وحكم مانزانو خلال مسيرته 31 مباراة لريال مدريد، حقق "الميرينغي" معه 25 فوزا، و3 تعادلات و3 هزائم، أما برشلونة فأدار له 20 مباراة، حققوا 11 فوزا و5 تعادلات و4 هزائم.

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وتنطلق المواجهة بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ30 من "الليغا".



المصدر: RT + ماركا