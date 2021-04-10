رواد مواقع التواصل يرشحون حكم تونسية لقيادة قمة الأهلي والزمالك

ترددت العديد من الأنباء حول تولي الحكم التونسية سمر حسني القيادة التحكيمية لمباراة القمة التي ستجمع الأهلي والزمالك الأحد، في الدوري المصري لكرة القدم.

وقالت بعض الصفحات الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها مرشحة لتولي إدارة مباراة الأهلي والزمالك المقبلة، ولكن حقيقة الأمر أن ما تردد ليس له أي أساس من الصحة.

وكان أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة قد أعلن عن إقامة القمة المقبلة بطاقم حكام مصري.

وتنتمي الحكم سمر حسني لحكام الدرجة الثالثة، وهي أولى درجات الحكام، لكنها لم تجر الاختبارات الفنية والبدنية اللازمة قبل انطلاق الموسم الجاري، وذلك من أجل اجتياز امتحانات الالتحاق بالدرجة الثانية (ب) وهو ما يعني أنها لا تدير حاليا مباريات رسمية في المسابقات التي ينظمها الاتحاد التونسي.

وشاركت حسني التي تبلغ 20 عاما كحكم مساعدة في 4 مباريات ضمن بطولات الناشئين، لكنها لا تدخل حاليا ضمن القائمة الرسمية.

واشتهرت الحكم الشابة على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها صورا "مثيرة" لاقت متابعة الكثير من رواد "السوشال ميديا".

المصدر: "مواقع التواصل الاجتماعي"