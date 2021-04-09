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الاتحاد يحسم الكلاسيكو السعودي أمام الهلال ويشعل الصراع على الصدارة (فيديو)

الرياضة

الاتحاد يحسم الكلاسيكو السعودي أمام الهلال ويشعل الصراع على الصدارة (فيديو)
ittihad/twitter
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حقق اتحاد جدة فوزا ثمينا على ضيفه الهلال بهدفين نظيفين في مباراة الكلاسيكو السعودي التي جمعتهما يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ25 لدوري المحترفين السعودي بكرة القدم.

وسجل هدفي أصحاب الأرض عبد المحسن فلاتة وسعود عبد الحميد في الدقيقتين 26 و45 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، متأخرا بفارق الأهداف عن الشباب الوصيف، فيما توقف رصيد المتصدر الهلال عند 48 نقطة، ليشتعل الصراع على قمة الدوري قبل 5 جولات على نهاية المسابقة.

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المصدر: RT

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