كأس أمم أوروبا.. 8 من أصل 12 مدينة مضيفة تتعهد باستقبال الجماهير

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الجمعة أن ثماني من أصل 12 مدينة مضيفة لكأس أمم أوروبا "يورو 2020"، تعهدت باستقبال الجماهير بانتظار قرار ميونخ، روما، بلباو ودبلن.

وأوضح الاتحاد القاري في بيانه أن المدن الأربع المتبقية "لديها حتى 19 أبريل لتقديم معلومات إضافية عن خططها، وسيتم اتخاذ قرار نهائي في التاريخ المحدد"، حيث قد تنقل المباريات إلى مدن أخرى في حال عدم سماحها بحضور المتفرجين.

أما المدن الثماني التي تعهدت باستقبال الجماهير هي بطرسبورغ، باكو، بودابست، أمستردام، بوخارست، كوبنهاغن، غلاسكو ولندن.

🏆 Spectators will be allowed to return safely to venues for #EURO2020.



🏟️ Eight host cities have confirmed stadium capacities. Decisions on matches in the remaining four host cities will be made on 19 April. — UEFA (@UEFA) April 9, 2021

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وكان الاتحاد الأوروبي قد حدد في وقت سابق السابع من أبريل الجاري موعدا نهائيا للمدن المنظمة الموزعة في 12 دولة أوروبية لتحديد العدد المحتمل في كل ملعب خلال البطولة المقررة في الفترة بين 11 يونيو و11 يوليو المقبلين.

لكن في الوقت الذي تجعل فيه الأزمة الصحية مثل هذه التوقعات غير مؤكدة، منح الاتحاد القاري فترة ثانية حتى 28 أبريل قبل أن يقلصها اليوم حتى 19 من الشهر الحالي.

وجاء في بيان الاتحاد أن سان بطرسبورغ وباكو أكدتا استعدادهما لاستقبال 50 في المئة من السعة الاستيعابية، فيما تأمل بوادبست أن تملأ ملعبها بنسبة 100 في المئة ولكن "مع شروط صارمة لدخول المتفرجين"، مقابل 25 إلى 33 في المئة لأمستردام، بوخارست، كوبنهاغن وغلاسكو. أما لندن التي تستضيف سبع مباريات، بما فيها مباراتا نصف النهائي والنهائي أكدت التزامها بحضور "أقله 25% للمباريات الثلاث في دور المجموعات ومباراة الدور ثمن النهائي".

وأبقت "أمستردام، بوخارست، كوبنهاغن وبطرسبورغ الباب مفتوحا حتى نهاية أبريل لزيادة عدد المشجعين المسموح بهم في الملاعب. فيما تأمل لندن أيضا في السماح بسعة أكبر لنصف النهائي والنهائي في أوائل يونيو".

وأشار الاتحاد الى أن قرارات القدرة الاستيعابية اتخذتها كل مدينة بنفسها آخذة في الاعتبار الوضع الصحي وحملة التلقيح وحالات الإصابة، مضيفا أن حاملي التذاكر لن يستثنوا من قيود السفر في العديد من البلدان باستثناء البعض منها التي وضعت إجراءات خاصة للجماهير.

إذ أشار إلى أن بودابست على سبيل المثال لن تجبر حاملي التذاكر من الخارج على الحجر الصحي ولكن عليهم أن يجروا فحصين سلبيين لكوفيد-19، فيما ستمنح بطرسبورغ أيضا استثناءات لحاملي التذاكر.

وفي مارس الماضي، أوضح رئيس "اليويفا" السلوفيني ألكسندر تشيفيرين أنه لا يريد إقامة مباريات "داخل أبواب موصدة" في كأس أوروبا المؤجلة إلى الصيف المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: أ ف ب