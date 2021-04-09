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إيقاف الحكم المساعد لمواجهة دورتموند والسيتي بعد الطلب "الغريب"

الرياضة

إيقاف الحكم المساعد لمواجهة دورتموند والسيتي بعد الطلب
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تم إيقاف الحكم المساعد أوكتافيان سوفري الذي طلب توقيع إيرلينغ هالاند نهاية مواجهة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في ربع نهائي دوري ابطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

وذكرت لجنة الحكام في الاتحاد الروماني لكرة القدم العقوبة، أن الحكم لن يكون مسؤولا عن أي مباراة في جولة المباريات نهاية هذا الأسبوع، وهي الجولة الأخيرة من المباريات في الجزء الأول من الموسم، حيث ينقسم دوري الدرجة الأولى إلى مجموعتين بعد المباراة الثلاثين.

وبذلك يستبعد سوفري من فريق الحكام الذي سيدير مباراة الأحد بين يونيفرسيتاتيا كرايوفا وسي إف آر كلوج وهما فريقان بارزان في البطولة الرومانية.

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وإلى جانب الإيقاف المحلي، انتقد رئيس حكام الاتحاد الأوروبي روبرتو روسيتي سلوك حكم الراية في تلك المباراة، وقال إنه من غير المقبول ومن المهين طلب التوقيعات من اللاعبين.

من جانبه، أوضح الحكم المساعد سوفري أنه طلب من هالاند التوقيع على بطاقتيه الحمراء والصفراء، وأنه يقوم بذلك بانتظام في المباريات لجمع الأموال لصالح جمعيات خيرية داعمة لمرضى التوحد في رومانيا.

المصدر: sportbible

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