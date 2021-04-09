لاعبة تنس روسية تفوز في ثالث أطول مباراة للسيدات في عالم الكرة الصفراء
حققت الروسية أمينة أنشبا الفوز على البرازيلية لاورا بيغوسي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في مباراة ماراثونية جمعتهما في الدور الأول لبطولة قرطبة الأرجنتينية لكرة المضرب.
وحسمت أمينة البالغة 21 عاما المباراة لمصلحتها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 7-5 و3-6 و7-5، خلال أربع ساعات و56 دقيقة.
Partida de Laura Pigossi durou quase 5 horas!— Raquete na Mão (@RaqueteNaMaoBR) April 7, 2021
Brasileira acabou eliminada pela russa Amina Anshba no W25 de Córdoba! pic.twitter.com/U8fU41V1Cb
ومباراة أمينة أمام منافستها البرازيلية هي ثالث أطول مباراة في تاريخ كرة المضرب النسائية.
In today's @ITFTennis W25 in Cordoba, Argentina, the match between Amina #Anshba (Rus.) and @Laurapigossi (Br.) lasted for 4 h 56'... Women's version of @JohnIsner - @nmahut@Wimbledon ? pic.twitter.com/mhMSvlNIR2— Chip-and-charge (@chipandchargeAR) April 8, 2021
وتعود أطول مباراة على الإطلاق في فئة السيدات إلى عام 1984 عندما استغرقت مباراة الأمريكيتين فيكي نيلسون وجيان هيبنير 6 ساعات و31 دقيقة خلال بطولة ريشموند الأمريكية.
أما ثاني أطول مباراة فتعود إلى عام 2009 في العاصمة اليونانية أثينا عندما التقت الإيطالية ماريا يلينا كاميرين بالرومانية مونيكا نيكوليسكو واستغرقت المباراة حينها 5 ساعات وثلاث دقائق.
المصدر: eurosport.ru + livetennis.it