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لاعبة تنس روسية تفوز في ثالث أطول مباراة للسيدات في عالم الكرة الصفراء

الرياضة

لاعبة تنس روسية تفوز في ثالث أطول مباراة للسيدات في عالم الكرة الصفراء
amina_anshba_/instagram
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حققت الروسية أمينة أنشبا الفوز على البرازيلية لاورا بيغوسي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في مباراة ماراثونية جمعتهما في الدور الأول لبطولة قرطبة الأرجنتينية لكرة المضرب.

وحسمت أمينة البالغة 21 عاما المباراة لمصلحتها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 7-5 و3-6 و7-5، خلال أربع ساعات و56 دقيقة.

ومباراة أمينة أمام منافستها البرازيلية هي ثالث أطول مباراة في تاريخ كرة المضرب النسائية.

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وتعود أطول مباراة على الإطلاق في فئة السيدات إلى عام 1984 عندما استغرقت مباراة الأمريكيتين فيكي نيلسون وجيان هيبنير 6 ساعات و31 دقيقة خلال بطولة ريشموند الأمريكية.

أما ثاني أطول مباراة فتعود إلى عام 2009 في العاصمة اليونانية أثينا عندما التقت الإيطالية ماريا يلينا كاميرين بالرومانية مونيكا نيكوليسكو واستغرقت المباراة حينها 5 ساعات وثلاث دقائق.

المصدر: eurosport.ru + livetennis.it

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