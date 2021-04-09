إندونيسيا تستضيف أول سباق للدراجات النارية

قال منظمو بطولة العالم للدراجات النارية الجمعة، إن حلبة مانداليكا الجديدة في جزيرة لومبوك الإندونيسية ستدخل عالم سباقات الدراجات النارية.

وستستضيف الحلبة الإندونيسية أول سباق للفئة الأولى من البطولة في مارس 2022 بعد أن كانت على قائمة الحلبات الاحتياطية خلال العام الحالي.

AFP

وقالت مؤسسة دورنا المنظمة للبطولة في بيان بعد تفقد الحلبة إن جميع الأطراف اتفقت على الانتظار حتى الجزء الأول من موسم 2022 في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد سريع العدوى.

وأضاف بيان المنظمين: "إذا أقامت البطولة سباقات في جنوب شرق آسيا بحلول نهاية 2021 فإنها ستسعى لتنفيذ تجربة في حلبة مانداليكا الدولية خلال هذه الفترة".

وقال إيريك ثوهير وزير المشروعات المملوكة للدولة إن الموعد مناسب جدا لبلاده.

وأضاف المسؤول: "يتوافق الموعد مع خطة التطعيم الإندونيسية المحلية.. فنحن نريد ضمان سلامة الزوار المحليين والأجانب على حد سواء".

المصدر: "رويترز"