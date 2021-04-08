بعد واقعة هالاند والحكم.. "اليويفا" يصف سعي الحكام لتوقيعات اللاعبين بأنه غير مقبول (فيديو)

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" لحكام المباريات، إنه من غير المقبول ومن المهين طلب التوقيعات من اللاعبين.

وكان حكم الراية المساعد قد طلب من النرويجي إرلينغ هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند التوقيع على البطاقات الصفراء والحمراء بعد مباراة الفريق الألماني أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بدوري الأضواء.

Эрлинг Холанд настолько крут, что у него берут автографы даже судьи 💥



Да, после матча в Манчестере боковой арбитр попросил норвежского бомбардира расписаться ему на память 👍 pic.twitter.com/2ceHbRLGFO — Sports.ru (@sportsru) April 7, 2021

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وكتب روبرتو روسيتي، كبير مسؤولي التحكيم في "اليويفا" أمس الأربعاء، إلى فرق التحكيم بعد أن التقطت الكاميرا الواقعة التي حدثت في نفق ملعب مانشستر سيتي مساء أمس الأول لدى مغادرة اللاعبين الملعب بعد خسارة دورتموند بهدفين لهدف، في مراسلات أوردتها لأول مرة شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية وأكد صحتها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قائلا: "سعى اليويفا إلى منحكم الاحترام مثل اللاعبين وقد ساعدتم في ذلك من خلال النظر إلى الجزء الرياضي والقيادي والاتصاف بالاحترام والمهني".

وأضاف: "إذا كنتم تريدون أن تحظوا بالاحترام مثل اللاعبين، فلماذا تطلبون توقيعهم أو قمصانهم؟ هل يطلبون منك نفس الشيء؟ هذا ببساطة غير مقبول، هذه مسألة كرامة ولا تنسوا عدد كاميرات التلفزيون في مباريات اليويفا فهي تلتقط كل شي".

من جانبه، أوضح الحكم المساعد أوكتافيان سوفري أنه طلب من هالاند التوقيع على بطاقتيه الحمراء والصفراء، وأنه يقوم بذلك بانتظام في المباريات لجمع الأموال لصالح جمعيات خيرية داعمة لمرضى التوحد.

المصدر: أ ب