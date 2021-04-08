إيقاف المدرب السابق لمنتخب "الفراعنة" للشباب عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم 6 أشهر

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس عدة قرارات بعد التحقيقات التي أجريت بشأن انسحاب منتخب مصر للشباب مواليد 2001 من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس القارة السمراء.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم كالتالي:

1- إيقاف المدرب ربيع ياسين عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، لمدة ستة أشهر، وتغريم المدير الفني السابق مبلغ 200 ألف جنيه.

2- إيقاف وليد منظور، طبيب المنتخب السابق، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

3- تغريم عبد الرحمن أحمد، لاعب إنبي ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ 50 ألف جنيه.

4- تغريم حسام أشرف، لاعب الزمالك ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ 20 ألف جنيه.

5- تغريم عربي بدر، لاعب الأهلي المعار إلي الجونة ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ 20 ألف جنيه.

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وأصيب 17 لاعبا من منتخب مصر للشباب بفيروس كورونا المستجد أثناء مشاركتهم في البطولة التي أقيمت بتونس في نوفمبر الماضي، مما أدى إلى انسحاب منتخب "الفراعنة".

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم