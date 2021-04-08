طوني نادال يعود إلى ملاعب الكرة الصفراء للإشراف على الكندي ألياسيم

سيشرف طوني نادال عم رافائيل المصنف ثالثا عالميا ومدربه السابق، على الموهبة الصاعدة في عالم كرة المضرب الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم البالغ 20 عاما.

وصرح طوني لصحيفة "ماركا" الإسبانية قائلا: "عندما تقدم فيليكس بالعرض، طلبت منه أن يأتي إلى الأكاديمية (أكاديمية رافائيل نادال التي أسسها في مايوركا) لفترة 10 أيام لكي يرى ما إذا كان ما سأقدمه له سيناسبه أم لا. لم أكن أضع في حساباتي تدريب أي لاعب آخر بعد رافائيل".

🚨🚨🚨 Toni Nadal, ¡¡de vuelta al circuito como entrenador!! 👏👏👏

🎾 Se nos hará raro verle sin Rafa, eso sí, pero ojo porque regresará junto a una de las mayores promesas del tenis mundial 👀 https://t.co/m2GKh4Yl9C Informa @dimedemi — MARCA (@marca) April 8, 2021

وتابع المدرب البالغ 60 عاما: "مع العلم، بصفتي مديرا للأكاديمية، بقدرتي على التعاون مع لاعب يملك تطلعات كبيرة، فهو بالنسبة لي شخصيا، تحد يرضيني بشكل خاص".

وسيعمل طوني الذي اعتزل التدريب في عام 2017، مع لاعبه الجديد ومدربه الفرنسي فريديريك فونتانغ بدءا من دورة مونتي كارلو الفرنسية التي تنطلق الأحد المقبل.

Straight down to business 👀@felixtennis & Toni Nadal working away on the @ROLEXMCMASTERS practice courts! pic.twitter.com/E1RXIbVoKt — Tennis TV (@TennisTV) April 8, 2021

ويعتبر نادال المدرب الأكثر تتويجا في بطولات الغراند سلام مع 16 لقبا، منها 10 في بطولة رولان غاروس الفرنسية فاز بها رافائيل حتى نهاية الشراكة بينهما في عام 2017.

Here’s Felix training at the @rnadalacademy in December where Toni Nadal is the director. Now Uncle Toni will be part of the coaching team starting next week in Monte Carlo. https://t.co/8UAyisjuVQ — Michael Gallo (@Galloots) April 8, 2021

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وأضاف متحدثا عن إمكانية مواجهة ابن أخيه "رافا": "لن أجلس على أي من المقعدين احتراما للاعبين ولأني ما زلت دائما مدير الأكاديمية، وسأتابع العمل لأجله وأنا عمه".

وختم قائلا: "ولكن في حال اضطر أن يخسر أمام أحدهم، فآمل أن يكون فيليكس. لن أتوقف أبدا عن كوني عم رافائيل وقد ارتبطنا معا خلال أعوام عدة. آمل في المستقبل، أن يحتل فيليكس الرقم 1 عالميا. ولكن في الوقت الحالي عليه أن يتطور".

المصدر: أ ف ب