العثور على جثة قائد يوفيل تاون الإنجليزي وكشف سبب الوفاة

تم العثور على جثة لي كولينز، قائد يوفيل تاون المنتمي لدوري الدرجة الخامسة الإنجليزي بكرة القدم منذ عدة أيام، في غرفة الفندق الذي كان يقيم فيه مع الفريق.

وذكرت صحيفة The Sun البريطانية، أن الطبيب الشرعي حدد تفاصيل وفاة اللاعب الإنجليزي البالغ 32 عاما، وقالت إن التحقيقات بدأت عندما "لم يحضر كولينز التدريب في 31 مارس، وتم الاستفسار عنه في فندق "ويست لينز" القريب من مدينة يوفيل، حيث كان موجودا، ومعلقا في غرفته".

وأكد الطبيب الشرعي أن التشريح الأولي لجثة اللاعب، كشف أنه توفي مشنوقا، في انتظار فحوصات إضافية، وسيفتح تحقيق إضافي لمعرفة سبب الوفاة الذي ما زال غير معروف حتى الآن، والاستماع لعدة شهود.

وتم تأجيل الإعلان عن ملابسات الوفاة لأجل أقصاه يوم 7 يوليو المقبل.

وبدأ المدافع مسيرته مع فريق وولفرهامبتون واندررز، مرورا بكل من هيريفورد وبورت فايل وبارنسلي وشروزبري ونورثامبتون ومانسفيلد وفورست جرين.

المصدر: futbolred