بالفيديو.. معلق عربي يطلب "بيرة" خلال نقل مباشر لمباراة كرة قدم.. ويشعل جدلا واسعا عبر مواقع التواصل

أثار المعلق التونسي شكيب الخويلدي جدلا واسعا بعد أن طلب "بيرة" أثناء النقل المباشر لمباراة النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المنستيري ضمن الدوري التونسي لكرة القدم، يوم الأربعاء.

ويبدو أن الخويلدي لم يكن يعلم أن النقل المباشر للمباراة قد بدأ، حين قال (في الفيديو المتداول): "هات كعبة بيرة".

وأثارت عبارة الخويلدي جدلا واسعا في الشارع التونسي، وانقسمت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي بين مطالب بمعاقبته وإبعاده عن التعليق واعتذار القناة التي يعمل بها، وبين من تعاطف مع المعلق بعد أن ترددت معلومات تفيد بأنه مريض كلى وبحاجة لشرب سوائل بشكل مستمر والجعة التي طلبها هي بدون كحول.

✅ الصحفي حسام غراد يوضح ما حصل مع زميله المعلق شكيب الخويلدي :

الزميل الموقوف حاليا كان يتعطى ( الجعة ) sans alcool بموجب طبي لدواعي علاجية ( قصور كلوي ) pic.twitter.com/XJul6gjzIA — حمزة تونسي ابن قرطاج ❤️🇹🇳 (@19_ultras_19) April 7, 2021

https://t.co/Pf51iUOEGiفضيحة معلق الوطنية شكيب الخويلدي يتعطى الجعة على المباشر pic.twitter.com/e82CnWaooE — المرصد التونسي (@MarsadTunisien) April 7, 2021

هو يشرب في بيرة دون كحول و بموجب طبي و الفيسبوك و لخوانجية نصبولوا المشانق ، ما ارذلهم و تضامني المطلق مع زميلي شكيب الخويلدي و ربي يشفيه بعد تعرضوا لازمة صحية — Ahlam Charmiti (@Ahlam_charmiti) April 7, 2021

شكيب الخويلدي من أفضل ماعنا في تونس في مجال التعليق الرياضي وملي نعرف روحي نتبع في الكورة نعرفو يعلق

اليوم صارتلو زلة و شكون فينا ما يغلطش ؟ الشعب مايرحمش رغم اللي حالتو الصحية حرجة. لازم الناس تتجاوز الموضوع و تسيبوا شوية. الادارة متاعوا تو تتصرف معاه pic.twitter.com/UsQNhqLjgY — Hedi L (@Hedi_Lim) April 7, 2021

تعكر الحالة الصحية للمعلق الرياضي شكيب الخويلدي بعد الحملة التي شنت ضده على مواقع التواصل الاجتماعي وقرار إيقافه عن العمل ما استوجب نقله الى المصحة #هات_كعبة_بيرةpic.twitter.com/wsEm0x91pt — GÉNÉRAL⚔🇹🇳 (@Haykel7) April 7, 2021

ونقل موقع موزاييك التونسي عن الصحفي عزيز الخويلدي نجل المعلق شكيب الخويلدي، أن والده تعرض لوعكة صحية وتم إسعافه إلى المشفى بعد "الاتهامات الباطلة وحملة التنمر التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي + "نسمة" + "موزاييك"