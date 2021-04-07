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بالفيديو.. معلق عربي يطلب "بيرة" خلال نقل مباشر لمباراة كرة قدم.. ويشعل جدلا واسعا عبر مواقع التواصل

الرياضة

بالفيديو.. معلق عربي يطلب
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أثار المعلق التونسي شكيب الخويلدي جدلا واسعا بعد أن طلب "بيرة" أثناء النقل المباشر لمباراة النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المنستيري ضمن الدوري التونسي لكرة القدم، يوم الأربعاء.

ويبدو أن الخويلدي لم يكن يعلم أن النقل المباشر للمباراة قد بدأ، حين قال (في الفيديو المتداول): "هات كعبة بيرة".

وأثارت عبارة الخويلدي جدلا واسعا في الشارع التونسي، وانقسمت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي بين مطالب بمعاقبته وإبعاده عن التعليق واعتذار القناة التي يعمل بها، وبين من تعاطف مع المعلق بعد أن ترددت معلومات تفيد بأنه مريض كلى وبحاجة لشرب سوائل بشكل مستمر والجعة التي طلبها هي بدون كحول.

ونقل موقع موزاييك التونسي عن الصحفي عزيز الخويلدي نجل المعلق شكيب الخويلدي، أن والده تعرض لوعكة صحية وتم إسعافه إلى المشفى بعد "الاتهامات الباطلة وحملة التنمر التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي + "نسمة" + "موزاييك"

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