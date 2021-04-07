بالفيديو.. سان جيرمان يصعق بايرن ميونخ بهدف مبكر عن طريق مبابي
Reuters Kai Pfaffenbach
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سجل باريس سان جيرمان الفرنسي هدفا مبكرا في شباك مضيفه بايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ".
وبعد ثلاث دقائق فقط على انطلاق المباراة مرر نجم الفريق الباريسي، البرازيلي نيمار كرة على طبق من ذهب لزميله كيليان مبابي الذي أسكنها بيمناه في شباك الحارس البافاري مانويل نوير.
Мбаппе помог Нойеру заработать первое очко в матче ✅— Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021
Так «ПСЖ» повел:https://t.co/chgjWPl9yYpic.twitter.com/FhaXUERUR9
المصدر: RT