تحديد سبب حادث السير الذي تعرض له أسطورة الغولف تايغر وودز

بعد ستة أسابيع من تعرض أسطورة الغولف تايغر وودز لإصابات خطيرة في ساقه إثر حادث سير، قال مأمور مقاطعة لوس أنجلوس أليكس فيلانويفا إن السبب الرئيسي للحادث هو السرعة الزائدة.

وقال النقيب جيمس باورز، قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، إنه من المحتمل أن يكون وودز داس عن طريق الخطأ على البنزين بدل الفرامل عندما وصل إلى أحد المنعطفات فاصطدمت سيارته من نوع Genesis SUV بالشجرة.

وقال مأمور المقاطعة أليكس فيلانويفا إن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات كانت تسير بسرعة 75 ميلا في الساعة عندما اصطدمت بالشجرة.

المصدر: CNN