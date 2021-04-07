دوري الأبطال.. التشكيلة الأساسية لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب "أليانز أرينا" الذي يحتضن اليوم الأربعاء مباراة بايرن ميونخ الألماني وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

واختار هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الباريسي:

بينما وضع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه البافاري:

1⃣1⃣ التشكيلة الأساسية 🆚 بايرن ميونيخ



🔴🔵 #WeAreParispic.twitter.com/HcbZzfjR8R — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) April 7, 2021

يذكر أن بايرن ميونخ هو حامل اللقب بعد تغلبه في نهائي المسابقة القارية العريقة الموسم الماضي على باريس سان جيرمان بهدف دون رد، سجله كينغسلي كومان.

المصدر: twitter/FCBayern/PSG