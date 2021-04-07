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دوري الأبطال.. التشكيلة الأساسية لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

الرياضة

دوري الأبطال.. التشكيلة الأساسية لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان
Reuters
صورة من مواجهة البايرن وسان جيرمان في نهائي دوري الأبطال 2020
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب "أليانز أرينا" الذي يحتضن اليوم الأربعاء مباراة بايرن ميونخ الألماني وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

واختار هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الباريسي:

بينما وضع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه البافاري:

يذكر أن بايرن ميونخ هو حامل اللقب بعد تغلبه في نهائي المسابقة القارية العريقة الموسم الماضي على باريس سان جيرمان بهدف دون رد، سجله كينغسلي كومان.

المصدر: twitter/FCBayern/PSG

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