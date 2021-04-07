أتلتيكو مدريد يعلن تعرض لويس سواريز للإصابة خلال التدريبات

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم أن نجمه الأوروغوياني، لويس سواريز، البالغ 34 عاما تعرض للإصابة خلال تدريبات الفريق اليوم الأربعاء.

وذكر النادي المدريدي في بيانه أن سواريز خضع لفحوصات طبية أكدت تعرضه "لإصابة عضلية على مستوى الفخذ الأيسر" دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول مدة غيابه المتوقعة عن الملاعب، موضحا أنه "سيتابع تطور حالته".

📋 @LuisSuarez9 has suffered a muscle injury to the left leg. The striker is pending response to treatment.



ℹ https://t.co/OoFISqpj0Z — Atlético de Madrid (@atletienglish) April 7, 2021

يذكر أن سواريز لن يشارك في مباراة فريقه المقبلة أمام ريال بيتيس، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الخامسة له أمام إشبيلية في الجولة الماضية، ليعاقب بالإيقاف مباراة واحدة.

BREAKING: Atletico Madrid confirm Luis Suarez suffered an injury in training today pic.twitter.com/UguNCnsXGf — B/R Football (@brfootball) April 7, 2021

ويتصدر أتلتيكو جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني "الليغا" برصيد 66 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الوصيف، و3 نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثالث.

المصدر: atleticodemadrid.com