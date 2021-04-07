بعد حرمان دورتموند من هدف.. سانشو يوجه سهامه على الحكم

اعترض جادون سانشو، جناح بوروسيا دورتموند الألماني، على حكم مواجهة فريقه أمام مانشستر سيتي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعد تعرض فريقه للحرمان من هدف.

وعبر سانشو، الذي غاب عن المباراة بسبب الإصابة، عن امتعاضه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتغريدة:"يبدو أن الحكم بحاجة إلى فحص".

This Ref needs checking! 🤦🏽‍♂️ — Jadon Sancho (@Sanchooo10) April 6, 2021

ونجح جود بيلينغهام، لاعب دورتموند، في التسجيل خلال المباراة قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول، بعدما خطف الكرة من إيدرسون، حارس سيتي، في الهواء قبل أن يقوم بركلها في المرمى الخالي.

Jude Bellingham got the ball fair and square, it wasn’t a foul on Ederson, the goal should’ve stood pic.twitter.com/C5OFu11ol7 — 🇨🇩🇸🇱 (@F1avs) April 6, 2021

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لكن الحكم قرر إلغاء الهدف ومنح ركلة حرة لصالح الحارس البرازيلي، ولم يتم الاحتكام لتقنية الفيديو، بسبب قيام الحكم باتخاذ قراره قبل دخول الكرة للشباك.

وخرج دورتموند خاسرا من المباراة 1-2، حيث سجل للسيتي كل من كيفين دي بروينه، وفيل فودين، فيما أحرز ماركو رويس هدف الفريق الألماني.

ويحتاج دورتموند الفوز بهدف دون رد على سيتي في مواجهة الإياب 14 إبريل الجاري من أجل التأهل إلى نصف نهائي المسابقة القارية.

المصدر: twitter/Sanchooo10