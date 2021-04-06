فيروس كورونا يكبد مانشستر سيتي خسائر طائلة.. وتشيلسي يخرج رابحا

قال نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الثلاثاء إنه تكبد خسائر صافية قدرها 126 مليون جنيه إسترليني (175 مليون دولار) عن موسم 2019-2020 بعد أن تضرر كثيرا جراء جائحة فيروس كورونا.

وتراجعت إيرادات السيتي بنسبة 11 في المئة إلى 478.4 مليون جنيه إسترليني خلال موسم 2019-2020 بعد أن توقف النشاط في مارس قبل أن يتم استئنافه بدون جماهير في يونيو.

We have today released our Annual Report for the 2019-20 season.



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klUGiMhttps://t.co/opzD8f0tO0 — Manchester City (@ManCity) April 6, 2021

إقرأ المزيد

وجاءت الخسائر نتيجة تراجع إيرادات أيام المباريات والبث التلفزيوني بينما تسببت النهاية المتأخرة للموسم الماضي في نقل حسابات ربع مباريات الفريق تقريبا في الدوري الممتاز والمراحل الأخيرة في دوري الأبطال وكأس الاتحاد لحسابات العام المقبل.

وتأجلت أيضا إيرادات مبيعات لاعبين مثل صفقة انتقال ليروي ساني إلى بايرن ميونخ مقابل 45 مليون يورو (53 مليون دولار) ولن تظهر أيضا في حسابات موسم 2019-2020.

لكن النادي توقع أن يحقق أرباحا في موسم 2020-2021 بعد احتساب الإيرادات المؤجلة وتراجع حدة الوباء.

وقال الرئيس التنفيذي فيران سوريانو: "حسابات 2019-2020 منعزلة ليست أفضل تمثيل لواقع الموسم. سنحصل على صورة مالية أفضل في نهاية موسم 2020-2021 عندما يتم الجمع بين الموسمين وتحليلهما في ظل وباء كورونا".

في المقابل حقق تشيلسي أرباحا قدرها 32.5 مليون جنيه إسترليني في العام المالي الأخير بينما أعلن منافسه في شمال لندن نادي أرسنال عن خسائر قدرها 47.8 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: رويترز