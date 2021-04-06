الحكومة الإيطالية تسمح بحضور جماهيري في ملعب روما الأولمبي خلال أمم أوروبا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان اليوم الثلاثاء أن الحكومة الإيطالية قررت السماح بحضور جماهيري في الملعب الأولمبي في روما خلال بطولة أمم أوروبا صيف العام الجاري.

وقال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي: "أبلغنا روبرتو سبيرانتسا وزير الصحة بأن مستشاري الصحة في الحكومة سيبحثون أفضل السبل للسماح للجماهير بحضور مباريات في الملعب الأولمبي في روما في يونيو خلال بطولة أوروبا".

Pubblico all'Europeo, arriva l'ok del Governo alla Figc. Gravina: "Un ottimo risultato"https://t.co/DqFymJDYO9 — skysport (@SkySport) April 6, 2021

وستتقابل تركيا وإيطاليا في مباراة افتتاح بطولة أوروبا في روما في 11 يونيو المقبل.

According to news agency ANSA, the Italian Government has given UEFA assurances the Euro 2020 games in Rome will have some fans present https://t.co/2C5VA4031c#Euro2020pic.twitter.com/Tb1hlzdLyQ — footballitalia (@footballitalia) April 6, 2021

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وتأجلت البطولة من العام الماضي بسبب وباء كوفيد-19 وطلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" من المدن الـ12 المستضيفة للبطولة التقدم بخططها للسماح للجماهير بالحضور بحلول بداية أبريل الجاري.

المصدر: رويترز