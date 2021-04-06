ميسي يشتكي من حكم مباراة برشلونة ضد بلد الوليد (فيديو)

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، عن انزعاجه من حكم مواجهة فريقه أمام بلد الوليد، الاثنين، ضمن مباريات الأسبوع الـ 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد سُمع ميسي يقول لكارليس نافال، المدير التنفيذي لبرشلونة، عقب نهاية الشوط الأول من المباراة: "الحكم يريد أن يمنحني بطاقة صفراء، لا أصدق هذا".

جاء هذا أثناء خروجه من ملعب المباراة بنهاية الشوط الأول، بعد أن فشل برشلونة في التسجيل بشتى الطرق ضد الضيوف.

والتقطت عدسات المصورين ميسي وهو يتحدث ويشكو من الحكم بشكل واضح.

وكان ميسي مهددا بالغياب عن الكلاسيكو ضد ريال مدريد، إذا حصل على بطاقة صفراء أمام بلد الوليد.

Messi, sobre el árbitro: "Tiene unas ganas de sacarme la tarjeta, boh, increíble".pic.twitter.com/zUgssx7Xm6 — Iniestazo (@INIE8TAZO_MEDIA) April 5, 2021

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وبين الشوطين استمرت العدسات في متابعة ميسي الذي تحدث مع زملائه في الفريق وحفزهم من أجل تحقيق الفوز في الشوط الثاني.

وقال ميسي لهم: "علينا أن نكون أسرع في كل شيء، يجب أن نفوز بتلك المباراة مهما تطلب الأمر".

يذكر أن برشلونة حقق فوزا متأخرا جاء من هدف سجله الفرنسي عثمان ديمبيلي، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

المصدر: "ماركا"