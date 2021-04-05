الروماني لوشيسكو ينال العضوية الذهبية لنادي الهلال السعودي

أعلن الهلال السعودي في بيان رسمي يوم الاثنين انضمام الروماني رازفان لوشيسكو المدرب السابق لفريق كرة القدم الأول في النادي، لقائمة أعضاء الشرف الذهبيين للـ"الزعيم".

وجاء في بيان الهلال: "انضم المدير الفني السابق للهلال، الروماني رازفان لوشيسكو إلى قائمة الأعضاء الذهبيين للنادي، بعد سداده رسوم العضوية البالغة 100 ألف ريال، كأول أجنبي ينضم للعضويات الذهبية في الأندية السعودية، وفقا للائحة الأساسية للأندية الرياضية المستحدثة منذ عامين".

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وكان لوشيسكو البالغ 52 عاما قد رحل عن تدريب الهلال بالتراضي منتصف فبراير الماضي بسبب سوء نتائج الفريق، بعد تحقيق ثلاثية تاريخية (الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا).

المصدر: Alhilal_FC/twitter