زينيت يواصل عروضه القوية ويتجاوز خيمكي بثنائية (فيديو)

تغلب زينيت على مضيفه خيمكي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة الـ24 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثنائية زينيت فاتشيسلاف كارافاييف وأندريه موستوفوي في الدقيقتين 45+2 و90+2 على الترتيب.

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وهذا الفوز، هو الثالث على التوالي لفريق زينيت، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 51 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه سبارتاك موسكو صاحب الـ47 نقطة.

في المقابل، توقف رصيد خيمكي عند 35 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب فرق الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: rsport.ria.ru