ديبورتيفو ألافيس الإسباني يتخلى عن خدمات مدربه أبيلاردو

أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس‭ ‬متذيل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليغا" في بيان رسمي اليوم الاثنين انفصاله عن مدربه أبيلاردو فرنانديز.

وجاء القرار بعد خسارة ألافيس أمام سيلتا فيغو أمس الأحد بنتيجة 3-1، ليمدد سجل المباريات المتتالية التي لم يذق فيها طعم الفوز إلى سبع مواجهات في "الليغا".

ℹ️ Abelardo deja de ser entrenador del Deportivo Alavés 👇



Mila esker, Pitu!#GoazenGlorioso 🦊 — Deportivo Alavés (@Alaves) April 5, 2021

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وكان أبيلاردو تولى المسؤولية في يناير الماضي خلفا للمدرب بابلو ماتشين وقاد الفريق للحصول على خمس نقاط فقط من 33 نقطة ممكنة في ثاني فتراته في تدريب النادي ليفشل في إنعاش حظوظه في تفادي الهبوط.

وسبق لأبيلاردو قيادة ألافيس عندما استلم تدريبه في ديسمبر عام 2017 للخروج من منطقة الهبوط وإنهاء الموسم في المركز الـ14.

وفي الموسم التالي قاد ألافيس لتحقيق المركز الـ11 قبل رحيله.

وقبل تسع مباريات على النهاية يملك ألافيس 23 نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن منطقة الأمان.

المصدر: رويترز