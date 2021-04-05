"صرخة الرعب".. محمد صلاح يحتفي بموكب "المومياوات الملكية" على طريقته الخاصة (فيديو)

نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فيديو يظهر فيه لحظات انطلاق موكب المومياوات الملكية الذي تم خلاله نقل 22 مومياء لملوك مصر القديمة (18 ملكا و4 ملكات) أمس الأول.

ونشر صلاح اليوم الاثنين عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" الذي يتابعه أكثر من 41.8 مليون شخص حول العالم، فيديو يوثق انطلاق الموكب من المتحف المصري بميدان التحرير والذي وصل إلى محطته النهائية في المتحف القومي للحضارة المصرية بحي الفسطاط جنوب العاصمة المصرية، وأرفقه بعبارة: "صرخة الرعب".

واستغرق الموكب حوالي 40 دقيقة قطع خلالها 7 كيلومترات.

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وحظي الفيديو بأكثر من 1.5 مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة من نشره.

المصدر: mosalah/instagram