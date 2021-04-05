غوارديولا: مانشستر سيتي قد يحطم الرقم القياسي للنادي في سوق الانتقالات

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي إن متصدر "البريميرليغ" قد يحطم الرقم القياسي للنادي في سوق الانتقالات بإنفاق أكثر من مئة مليون جنيه إسترليني على شراء لاعب واحد.

ومع مغادرة الأرجنتيني سيرخيو أغويرو ملعب الاتحاد في نهاية الموسم الجاري ربطت تكهنات وسائل إعلام بريطانية مانشستر سيتي باحتمال التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، وسيحصل الإسباني غوارديولا على فرصة لمتابعة اللاعب من كثب في الملعب في مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.

ورغم أن السيتي كان أكثر الأندية سخاء في سوق الانتقالات في أوروبا خلال العقد الأخير فإن النادي لم يسبق له شراء لاعب في صفقة قياسية عالمية وكان أكبر مبلغ دفعه لشراء لاعب 64 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع روبن دياز من بنفيكا في سبتمبر.

وكان غوارديولا وصف الأسبوع الماضي احتمال التعاقد مع لاعب في صفقة قياسية أخرى بعد انتهاء الموسم الحالي بأنه أمر "مستحيل" لكنه خفف لهجته اليوم الاثنين بالقول إن النادي يمكنه دفع مئة مليون جنيه إسترليني (139 مليون دولار) بشروط معينة.

Rodri and Guardiola are about to speak ahead of the #UCL quarter-final https://t.co/yUgHp1qMAs — Manchester City News (@ManCityMEN) April 5, 2021

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي: "قرر النادي حتى الآن عدم إنفاق ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني أو أكثر للتعاقد مع لاعب واحد. قد يحدث هذا مستقبلا إذا قرر النادي أنه من الضروري تحسين الفريق في السنوات الخمس أو العشر القادمة".

Pep Guardiola:



"So far the club has decided not to spend close to £100m for a player. Maybe in the future it will happen when the club decides it is necessary to improve the team for the next 5-10 years..."



[via @ManCityMEN] — Man City Report (@cityreport_) April 5, 2021

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وذكرت تقارير إعلامية أن دورتموند قد يطلب نحو 180 مليون يورو للتعاقد مع هالاند الذي سجل 33 هدفا مع ناديه في كل المسابقات هذا الموسم.

ورفض غوارديولا التعليق على إمكانية التعاقد مع الدولي النرويجي هالاند البالغ من العمر 20 عاما لكنه كال المديح لقدراته "الاستثنائية".

وقال غوارديولا: "الأرقام تتحدث عن نفسها. لو تعاقدنا معه فإنه سيكون بسبب قدرته على التسجيل بقدمه اليمنى واليسرى ومن الهجمات المرتدة ومهاراته الكبيرة في منطقة الجزاء".

المصدر: "رويترز"