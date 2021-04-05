بوروسيا دورتموند يخسر جهود نجمه الواعد موكوكو حتى نهاية الموسم

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني في بيان رسمي اليوم الاثنين، انتهاء موسم مهاجمه اليافع يوسوفا موكوكو البالغ 16 عاما بسبب إصابته بأربطة القدم.

وتعرض موكوكو لتمزق على مستوى الأربطة في قدمه، خلال مشاركته في التمارين مع منتخب ألمانيا تحت 21 عاما الشهر الماضي، بعد أن أصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ دوري الأبطال (16 عاما و18 يوما).

Youssoufa Moukoko will be sidelined for the remainder of the season with a ligament injury in his foot.



Get well soon, YM! 🙏 pic.twitter.com/pg4sGb8jfR — Borussia Dortmund (@BlackYellow) April 5, 2021

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ويأتي الإعلان عن إصابة موكوكو عشية المواجهة مع مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وسيغيب موكوكو عن ذهاب وإياب ربع نهائي دوري الأبطال، بالإضافة إلى باقي مباريات دورتموند هذا الموسم.

وغاب موكوكو عن خسارة فريقه أمس الأول على أرضه ضد أينتراخت فرانكفورت (1-2)، ليقف دورتموند على بعد 7 نقاط من آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، قبل سبع مباريات على ختام موسم "البوندسليغا".

وأصبح موكوكو في نوفمبر الماضي، أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني بعد يوم من بلوغه السادسة عشرة.

كما أصبح أصغر مسجل في الدوري عن 16 عاما و28 يوما بعد هز شباك أونيون برلين في 18 ديسمبر، وقد سجل حتى الآن 3 أهداف في 14 مباراة.

المصدر: "أ ف ب"