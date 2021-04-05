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حكم يخسر 7 من أسنانه بعد إصابته بقرص هوكي الجليد (فيديو)

الرياضة

حكم يخسر 7 من أسنانه بعد إصابته بقرص هوكي الجليد (فيديو)
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تعرض الحكم الفنلندي، يوكا بيكا كويستينين، لإصابة بالغة خلال مباراة بين فريقي HPK وجوكوريت، ضمن الدوري الفنلندي الممتاز لهوكي الجليد، أمس الأول.

وفي الشوط الثاني سدد مهاجم HPK ، ميرو روكانين، القرص بقوة نحو مرمى جوكوريت، ولكنه ارتد إلى وجه الحكم كويستينين مباشرة، ليسقط الأخير على الأرض فورا، ويمسك بفكه متألما، قبل أن يخرج لتلقي العلاج.

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ونتيجة الضربة القوية أصيب كويستينين بكسر في الفك العلوي وخسر 4 من أسنانه بشكل كامل، بينما أصاب ضرر كبير 3 أسنان أخرى، وبقي الحكم لدى طبيب الأسنان ساعتين ونصف الساعة في الجلسة الأولى من العلاج، وسيحتاج فكه لمدة 6 أشهر من العلاج ليشفى بشكل كامل.

المصدر: rsport.ria.ru

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