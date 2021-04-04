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المتحدث الرسمي باسم الزمالك يعلق على أنباء استقالة لجنة الإدارة

الرياضة

المتحدث الرسمي باسم الزمالك يعلق على أنباء استقالة لجنة الإدارة
twitter.com/zscofficial
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نفى المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك ورئيس المنظومة الإعلامية الكاتب الصحفي المصري عمرو الدردير، ما تردد عن استقالة اللجنة المكلفة بإدارة النادي من المسؤولية الموكلة إليها.

وأكد الدردير، فى تصريحات خاصة لـ "مبتدا"، أنه حتى الآن لا يوجد قرار بالاستقالة، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة في اجتماع، ومازال مستمرا ولم تخرج نتائجه حتى الآن.

وكانت ترددت على وسائل التواصل الاجتماعي أخبار عن استقالة اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز.

المصدر: "nabd.cc" 

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