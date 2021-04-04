القبض على "جوني هوليوود" بتهمة الاعتداء على فتاة

ألقي القبض على المقاتل الأمريكي، جوني كيز، المشارك في بطولات "Professional Fighters League" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في ولاية نيفادا الأمريكية، بتهمة العنف المنزلي.

وأشارت شبكة "TMZ Sports" في تقرير لها، إلى أن كيز محتجز في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا، ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل اعتقاله، ولكن من المعروف أن الضحية المزعومة هي فتاة تمارس رياضة فنون القتال المختلطة أيضا، وقد تكون إميلي ويتمير المقربة من المقاتل، ولم يدل معسكر المقاتلين بأي تعليق على الحادث.

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن يخوض جوني كيز، الملقب بـ"جوني هوليوود"، نزاله القادم ضد البطل الطاجيكي لويك رادجابوف، يوم 21 أبريل، وذلك ضمن بطولة "PFL" للفنون القتالية المختلطة، بينما خاض المقاتل الأمريكي آخر نزال له في 31 ديسمبر 2019.

وحقق جوني كيز (31 عاما) 27 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 7 هزائم وتعادل واحد، وشارك خلال الفترة ما بين عامي (2014 و2017) في 6 نزالات ضمن منافسات اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، فاز في أربعة منها وخسر مرتين.

المصدر: وكالات