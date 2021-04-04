نجمة تنتصر على السرطان وتتأهل لأولمبياد طوكيو

خالفت نجمة السباحة اليابانية ريكاكو إيكي المتعافية من سرطان الدم "اللوكيميا"، التوقعات وتأهلت لأولمبياد طوكيو، بعد أن تفوقت في سباق 100 م، في البطولة الوطنية اليوم الأحد.

وقطعت إيكي، التي عادت للمنافسات قبل أقل من ثمانية أشهر، مسافة 100 متر فراشة، بزمن قدره 57.77 ثانية، لتتأهل للمنافسة في سباق التتابع المتنوع أربعة في 100 متر في الألعاب الصيفية.

ورفعت السباحة اليابانية يدها وتلقت عناقا من منافستها المجاورة، وأجهشت بالبكاء واحتاجت لبعض الوقت قبل الخروج من حوض السباحة.

وقالت إيكي: "أنا سعيدة جدا الآن.. لم أتصور مطلقا أنني سأفوز بسباق 100 متر".

وأضافت: "كنت أقل ثقة في التأهل للأولمبياد مقارنة بخمس سنوات سابقة، وكنت اعتقد أن الفوز سيحدث فقط في المستقبل البعيد".

وكانت إيكي مرشحة بقوة لنيل ميدالية في الأولمبياد قبل اكتشاف مرضها في 2019، لكنها قاتلت واستعادت لياقتها وعادت للمنافسات في أغسطس العام الماضي.

وقالت إنها لا تخطط للظهور في أولمبياد طوكيو وإن هدفها المشاركة في نسخة باريس 2024.

وواصلت: "لم أكن أخطط للفوز حقا وبغض النظر عن ترتيبي أنا سعيدة بوجودي هنا".

وفازت إيكي بستة ألقاب في دورة الألعاب الآسيوية 2018، وقضت عشرة أشهر في مستشفى للعلاج قبل عودتها للمنافسات.

المصدر: رويترز